'Aleyna Tilki bir proje'

Sanatçı Selçuk Ural, Posta'ya verdiği röportajda günümüzdeki sanatçılardan ve eski sanatçılardan bahsetti. Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Ural, yine dikkat çeken sözler sarf etti.

"Aleyna Tilki de bir proje bence"

Şimdiki şarkıcıların sanat için değil şöhret olmak için şarkı söylediğini belirten Ural, "Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar." dedi. Şimdiki isimlerin seslerinin güzel olmadığını ve bilgisayar sayesinde şarkıcı olduklarını ifade eden Ural "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez" şeklinde konuştu.