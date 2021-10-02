  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Aleyna Tilki bir proje'
Gündem

'Aleyna Tilki bir proje'

Sanatçı Selçuk Ural, artık müziğin sahtekar işi olduğunu belirterek "Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 15:23:00 -
'Aleyna Tilki bir proje'

Sanatçı Selçuk Ural, Posta'ya verdiği röportajda günümüzdeki sanatçılardan ve eski sanatçılardan bahsetti. Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Ural, yine dikkat çeken sözler sarf etti.

"Aleyna Tilki de bir proje bence"

Şimdiki şarkıcıların sanat için değil şöhret olmak için şarkı söylediğini belirten Ural, "Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar." dedi. Şimdiki isimlerin seslerinin güzel olmadığını ve bilgisayar sayesinde şarkıcı olduklarını ifade eden Ural "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay