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Medya Aleyhinde babalık davası açılan Uğur Dündar’dan yeni taktik! Şimdi de bu adımı attı
Medya

Aleyhinde babalık davası açılan Uğur Dündar’dan yeni taktik! Şimdi de bu adımı attı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:05:00 -
Aleyhinde babalık davası açılan Uğur Dündar’dan yeni taktik! Şimdi de bu adımı attı

Aleyhinde babalık davası açılan ve DNA testi ile kendini kurtarmaya çalışan Uğur Dündar, kafayı şimdi de Ali Erbaş’a taktı. Kendisiyle ilgili iddiaları karartmak için basın yasağı koyduran Dündar, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili atıp tutmayı ise kendinde hak gördü. Gündem değiştirmeye çalıştığı her halinden belli olan Dündar, “Hay Diyanet kadar başına taş düşsün” dedirten Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Aleyhinde babalık davası açılan ve DNA testi ile kendini kurtarmaya çalışan Uğur Dündar, kafayı şimdi de Ali Erbaş’a taktı. Kendisiyle ilgili iddiaları karartmak için basın yasağı koyduran Dündar, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili atıp tutmayı ise kendinde hak gördü. Gündem değiştirmeye çalıştığı her halinden belli olan Dündar, “Hay Diyanet kadar başına taş düşsün” dedirten Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: 

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı televizyon ekranlarında konuşurken gördüğümde aklıma hemen camiye dönüştürülmesinin ardından ibadete açılan Ayasofya’da okuduğu ilk hutbe geliyor.

Hatırlayacağınız gibi Erbaş, o gün minbere elinde kılıçla çıkmış ve şunları söylemişti:

“Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar!..”
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Erbaş’ın bu ifadesi “Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyor” yorumlarına yol açmış ve büyük tepkiye neden olmuştu. O tarihlerde CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koltuğunda oturup, Atatürk’e lanet edemezsin!!! Kurucu liderlere hakareti alışkanlık haline getirenler, hakaret edenleri de koruyorlar. Ali Erbaş and olsun ki o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin” demişti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu günlerde de, kendisine tahsis edilen TOGG makam aracına ilaveten, kamu kaynağıyla kiraladığı lüks Audi A8 ile anılıyor. (…)”

 

 

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