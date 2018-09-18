Alex'in belalısıydı! Hürriyet veda etti...

Süper Lig'de birçok takımda forma giyen ve Fenerbahçeli Alex de Souza ile girdiği ikili mücadelelerle hatırlanan tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktığını açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kariyerine nokta koyduğunu ifade etti.

Hürriyet Gücer, şunları yazdı:

"10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım.Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım.Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime noktayı koyma vakti..Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.Tekrardan yeşil çimlerde karşılaşmak dileğiyle...”