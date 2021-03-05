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Spor Alexandru Maxim: Beşiktaş’tan 3 puan alacağız
Spor

Alexandru Maxim: Beşiktaş’tan 3 puan alacağız

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, deplasmanda 3 puan alabileceklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:10:00 -
Alexandru Maxim: Beşiktaş’tan 3 puan alacağız

Maxim, gazetecilere, geçen hafta 10 kişi kalmalarına rağmen Gençlerbirliği maçını kazandıklarını hatırlatarak, bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Daha önceki haftalarda da iyi mücadele ettiklerini ancak 3 puan elde edemediklerini anlatan Maxim, şöyle konuştu,

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize öz güven kazandırdı. Ayrıca takım olarak sahada herkesin birbirine ne kadar yardımcı olmaya çalıştığını da Gençlerbirliği maçında gösterdik. Bu öz güven önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Mesela önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili çok pozitif düşünüyorum. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum."

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