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Spor

Alexander Sörloth’dan ırkçılığa hayır mesaj

Trabzonspor’un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa hayır mesajı" verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:57:50 -
Alexander Sörloth’dan ırkçılığa hayır mesaj

Trabzonspor’un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa hayır mesajı" verdi.


ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Bordo-mavili takımın Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, yaşananlara sessiz kalmayan isimler arasında. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, "Black lives matter" yani; "Siyan hayatlar önemli" mesajı düştü. Norveçli oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmına ise siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafını paylaştı.

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