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Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor’un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon’a geldi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:19
Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor’un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon’a geldi.


Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçokgenç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth’u Trabzon’a getirdi. Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:19
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