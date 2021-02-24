Alex Türkiye'den gelen teklifi reddetti!

Süper Lig'de 3-2'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da hoca arayışı hızlandı.Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Takımı Gençlerbirliği maçına sportif direktör Ali Ravcı hazırlarken, yönetim ise listelerinde bulunan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Takım çalıştırmayı düşünmüyor

Yönetimin ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut ile bir görüşme gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Okan Buruk ve Alex de Souza'nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri öğrenildi.

Sarı siyahlı yönetim, Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut'tan olumsuz yanıt alınca rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tamer Tuna ile anlaşılamaması halinde Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.