Alex Oxlade-Chamberlain Türkiye'ye geliyor: İlişkin flaş yeni gelişme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşüyordu. İngiliz yıldız Türkiye'ye geliyor.

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İngiliz basını yıldız futbolcun Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürmek için önümüzdeki 24 saat içinde Türkiye'ye geleceğini yazdı.

Onana, Amartey, Rebic gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi bomba bir transfer için Londra'ya gitmişti. Liverpool’a veda eden ve bonservisi elinde olan İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, uzun süredir Beşiktaş’ın orta saha adayları arasında yer alıyordu. Daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Liverpool sağlık kurulundan bile rapor istenmişti. Sky Sports'un geçtiği habere göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain ile Londra'da bir otelde buluştu ve Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

Beşiktaş Yönetimi sakatlık endişesini ortadan kaldırmak veya transferden tamamen vazgeçmek üzere Liverpool’un sağlık kurulu başkanı Andrew Massey ile görüşmüştü. İngiliz doktora göre Chamberlain’in geçmişte sakatlıkları olsa da şu anda oynamasına engel bir durum yoktu. Massey, Chamberlain’in fiziksel açıdan hazır durumda olduğunu Beşiktaş yetkililerine bildirmişti. Siyah-Beyazlılar bu gelişme üzerine 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

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