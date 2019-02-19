0553 313 94 23

Alex dönüyor! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex De Souza, ilerleyen günlerde sarı-lacivertli kulüpte çalışmaya başlayacak. Brezilyalı futbolcunun kulüpteki yeni görevi menajerlik olacak.

19 Şubat 2019 Salı 16:42
Alex dönüyor! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak. Bu önemli gelişmeyi Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan açıkladı.

''Son ziyaretinde her şey halledildi"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Soydan, şöyle konuştu: Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çok yanlış ayrılmıştı. Ali Koç ve yönetim bu yanlışı düzeltti. Son ziyaretinde her şey halledildi. Alex ile Alexsiz yıllar arasında Fenerbahçe'de çok büyük farklar var. Neler yapmış, kaç gol atmış, kaç gol attırmış buna bakalım. Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi. İnşallah Alex'in yollayacağı bir kaç oyuncuyu Fenerbahçe transfer eder.

Fenerbahçe'de tek menajer olacak

Fenerbahçe'de tek menajer olacak isim Alex'tir. Tek başına sorumluluğu almalı. Futbol oynamış insanlar bu işi yapabilir. Bu iş sonradan kitaptanya da internetten öğrenilmez. Dünyada bunun çok örnekleri var. Bu son ziyarette bir söz verildi. 'Bize o kadar iyi hizmet ettin ki bu göreve layıksın' dendi. Alex, Fenerbahçe'de her göreve layıktır. Brezilya'dan çok önemli futbolcuları getirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:42
  1. Konya
  2. Fenerbahçe
  3. Alex

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP personeline eğitim
    1. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    2. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    3. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    4. TBMM Genel Kurulu
    5. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    6. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    7. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    8. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    9. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    10. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi tüm..
    11. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    12. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    13. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    14. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    15. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    16. Tatvan’da kütüphane açılışı
    17. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    18. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    19. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    20. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü