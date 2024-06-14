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Spor Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!
Spor

Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 10:30:09 - 2024-06-14 10:30:08
Alex de Souza özellikle istedi! Antalyaspor’dan Emre Mor hamlesi!

Teknik direktörlüğe Alex de Souza’yı getiren Antalyaspor transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon iddialı bir kadro ile girmek isteyen Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’nin yıldızı Emre Mor’u transfer listesine aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'da, transfer çalışmaları ise büyük bir hızla devam ediyor.

Henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Emre Mor'a kanca

Antalyaspor'un, sarı-lacivertlilerden milli yıldız Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi.

Diğer hocalar da istemişti

Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a, Alex de Souza da talip oldu.

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı-beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.
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21 maça çıktı

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı için Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı. 994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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