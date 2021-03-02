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Spor Alex de Souza mı Gheorghe Hagi mi? FIFA oylama başlattı
Spor

Alex de Souza mı Gheorghe Hagi mi? FIFA oylama başlattı

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı. Oylamada Alex, yüzde 53.1 oy ile yarışı önde götürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 19:19:00 -
Alex de Souza mı Gheorghe Hagi mi? FIFA oylama başlattı

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

Oylama gün boyu devam edecek

FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

Gün boyu devam edecek oylamaya, şimdiden 200 binin üzerinde futbolsever katıldı.

Oyların yüzde 54,1'ini alan Alex, oylamada an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

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