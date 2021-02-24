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Spor Alex De Souza kararını verdi! En büyük Beşiktaş
Spor

Alex De Souza kararını verdi! En büyük Beşiktaş

Fenerbahçe’nin en eski oyuncularından oyuncusu Alex de Souza, Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı gönderiye, "En büyük Beşiktaş" yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:12:00 -
Alex De Souza kararını verdi! En büyük Beşiktaş

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Efsane 10 numara, bir Beşiktaş taraftarının sosyal medya hesabından paylaştığı Beşiktaş pankartlı fotoğrafa "En büyük Beşiktaş" yorumunu yazdı. Binlerce beğeni alan yoruma Brezilyalı oyuncu ayrıca siyah kalp işareti bıraktı.

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