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Alex de Souza Fenerbahçe'nin menajerlik teklifini kabul etti mi?

Fenerbahçe'nin, eskifutbolcusu Alex de Souza'ya menajerlik teklif ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin menajerlik teklifine yanıt verdiği son dakika olarak açıklandı. Peki Alex de Souza Fenerbahçe'nin menajerlik teklifini kabul etti mi? Alex de Souza kimdir? Alex de Souza son dakika haberleri.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:47
Alex de Souza Fenerbahçe'nin menajerlik teklifini kabul etti mi?

Fenerbahçe'nin, eski  futbolcusu Alex de Souza'ya menajerlik teklif ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin menajerlik teklifine yanıt verdiği son dakika olarak açıklandı. Peki Alex de Souza Fenerbahçe'nin menajerlik teklifini kabul etti mi?

Fenerbahçe’nin menajerlik tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldız ilk olarak yöneticilere teşekkür etti. Ancak ailesine danışmadan böyle bir karar veremeyeceğini belirten Brezilyalı, eşinin görüşünü aldıktan sonra sarı-lacivertlilere bir cevap sunacak.

Alex de Souza kimdir?

Bilinen ismiyle Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Curitiba, Brezilya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 1995 senesinde Coritiba ile imzalayan Alex, 2 sezon kaldığı takımda 17 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Genç yaşına rağmen hızlı koşusu ile dikkatleri üzerine çeken Alex, 1997 senesinde Palmeiras'a transfer oldu. 

Burada takımıyla birlikte 1998 senesinde Brezilya Kupası, aynı sene Kupa Mercosur, 1999 senesinde Copa Libertadores ve 2000 senesinde Kupa Torneio Rio-Sao Paulo birincilikleri yaşadı. 2000-01 sezonunda Flamengo'da oynayan Alex, sonraki sezonda da Cruzeiro'ya transfer oldu. 

2004 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada çıktığı 245 maçta Sarı Lacivertli taraftarlar için adeta efsaneleşen Alex, 136 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 

Fenerbahçe'de geçirdiği 8 sezonda 2004-05, 2006-07 ve 2010-11 sezonlarında Süper Lig, 2007 ve 2009 senelerinde Türkiye Süper Kupası, 2011-12 sezonunda da Türkiye Kupası birincilikleri elde etti. 

2013 senesinde ülkesindeki önemli kulüplerden Coritiba'ya transfer olan Alex, 2014 senesinde jübile yaparak futbolculuk kariyerini noktaladı. 

Ayrıca Alex, 1998-2005 yılları arasında Brezilya Milli Takımı forması giydi. Burada forma şansı bulduğu 49 maçta 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 

Şahsî Başarıları:

1999/00 : Amerika Kıtası'nın (En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Uruguay'ın El Pais Gazetesi tarafından.

2002/03 : Troféu Telê Santana (Minas Gerais Stadı'nın En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.)

2003/04 : Troféu Telê Santana (Minas Gerais Stadı'nın En İyi Futbolcusu Ödülü.)

2003/04 : Amerika Kıtası'nın (En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Uruguay'ın El Pais Gazetesi tarafından.

2003/04 : Brezilya Ligi (Gümüş Top) (Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu Ödülü.) Brezilya Placar Dergisi tarafından.

2003/04 : Bola de Ouro (Altın Top) Brezilya Placar Dergisi tarafından.

2004/05 : Süper Lig Asist Krallığı

2005/06 : Türkiye’de Yılın futbolcusu Zaman Gazetesi Spor Ödülleri''

2005/06 : Türkiye'de Yılın futbolcusu (“Milliyet Spor Ödülleri) tarafından.”

2007/08 : UEFA Şampiyonlar Ligi Asist Kralı

2010/11 : Türkiye'de Yılın futbolcusu TSYD(Türkiye Spor Yazarları Derneği)

2010/11 : Türkiye'de Yılın futbolcusu (“Milliyet Spor Ödülleri) tarafından.”

2010/11 : (“Türkiye'de Yılın Futbol Oscarları) - (“Yılın Orta Saha Oyuncusu) Futbol Plus Dergisi

2004/12 : Süper Lig 100'ler kulübü (136 gol)

2015: UEFA Süper Lig’de futbol oynamış en iyi 10 yabancı oyuncu. 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:47
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