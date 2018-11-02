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Alex de Souza duygulandırdı!

Souza, bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 10:40
Alex de Souza duygulandırdı!

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Lefter Küçükandonyadis ve Metin Oktay’ın fotoğrafını paylaşarak “Başarılar Fenerbahçem” yazan Brezilyalı futbolcu, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbide attığı kafa golünün videosunu da paylaştı.

''EN ÇOK DUYGULANDIRAN GOLLERİMDEN BİRİ''
Alex de Souza, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonundaki krtik Galatasaray derbisinde attığı golün videosu için “Hayatımda beni en çok duygulandıran gollerimden biri. yenik durumdayken rakibin evinde maçı çevirip 87. Dakikada galibiyet golünü atmak… hissettirdikleri çok fazlaydı.. Fenerbahçe'ye bugün başarılar” dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:40
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