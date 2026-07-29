Alevlerle mücadelede sıcak gelişme! Kumluca-Kemer karayolu trafiğe açıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan Kumluca-Kemer karayolu tek taraflı olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kumluca-Kemer karayolunda trafik kontrollü olarak açıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle trafiğe kapatılan Kumluca-Kemer karayolunun tek taraflı olarak trafiğe açıldığı bildirildi.
Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar, kuru hava ve sıcağı etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile yangına müdahale sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, tedbir amaçlı olarak kapatılan Kemer-Kumluca karayolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığını söyledi.