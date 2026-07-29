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Yerel Alevlerle mücadelede sıcak gelişme! Kumluca-Kemer karayolu trafiğe açıldı!
Yerel

Alevlerle mücadelede sıcak gelişme! Kumluca-Kemer karayolu trafiğe açıldı!

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Alevlerle mücadelede sıcak gelişme! Kumluca-Kemer karayolu trafiğe açıldı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan Kumluca-Kemer karayolu tek taraflı olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kumluca-Kemer karayolunda trafik kontrollü olarak açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle trafiğe kapatılan Kumluca-Kemer karayolunun tek taraflı olarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar, kuru hava ve sıcağı etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile yangına müdahale sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, tedbir amaçlı olarak kapatılan Kemer-Kumluca karayolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığını söyledi. 

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