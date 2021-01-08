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Yerel Alevlerin ortasında kalan vatandaşları ekipler kurtardı
Yerel

Alevlerin ortasında kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Van'da bir evde çıkan yangın sırasında zor durumda kalan 7 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:56:00 -
Alevlerin ortasında kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde ikamet eden Elvan A. isimli şahsın evinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen destek ekiple bir yanda yangına müdahale edilirken, bir taraftan da aralarında çocuklarında aralarında olduğu ve dumandan etkilenen 7 kişi evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

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