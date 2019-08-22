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Alevlerin arasında kalmıştı! Karakol komutanı kurtardı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde alevlerin arasındaki kaplumbağayı karakol komutanı kurtardı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:06

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, karakol komutanı tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aygün Mahallesi Sarıçoban Mezrasındaki boş arazideki çalılıklar, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, Aygün Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Aksaraylı, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa gördü. Yangın bölgesine giren Kıdemli Başçavuş Aksaraylı, kaplumbağayı yangın bölgesinden alıp, güvenli bölgeye götürdü. Yangın kontrol altına alınırken, kaplumbağanın ise sağlık kontrolleri sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
  1. Aksaray
  2. Diyarbakır
  3. Kulp
  4. Aygün Mahallesi Sarıçoban Mezrası
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