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Yerel Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan dev müdahale!
Yerel

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü! Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan dev müdahale!

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İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler zamanla yarışıyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Foça ilçesinde ormanlık alanda saat 15.42’de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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