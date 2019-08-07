Alevler köylere ulaştı! Vatandaşlar evlerini terk ediyor

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Milas'ın Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahale ediliyor.

Alevler köylere ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mahallesinde çıkan orman yangınında ise alevler köylere ulaştı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mumcular mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı.

Öte yandan Nazilli ve İzmir'den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi.

Köy sakinleri evlerini terk etti

Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular mahallesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Baz köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansında sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

"Havadan ve karadan müdahale sürüyor"

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.