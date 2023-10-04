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Yerel Alevler geceyi aydınlattı
Yerel

Alevler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 03:42:00 -
Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki katlı tarihi bina alevlere teslim oldu.

Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki iki katlı eski binada yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürme ve soğutma işlemini tamamladı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tarihi binanın bitişiğindeki yan binanın çatısında hasar meydana geldi.


Mahalle sakinleri, eski binadaki yangının çıkmasından ötürü binanın arka kapısından girip çıkılan madde bağımlılarından şüphe ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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