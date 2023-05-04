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Gündem Alevler dururken camlar sulanmıştı! Bu görüntülerin izahını bekliyoruz n
Gündem

Alevler dururken camlar sulanmıştı! Bu görüntülerin izahını bekliyoruz n

Yeniakit Publisher
2023-05-04 14:34:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin Akit Medya binasındaki yangına hatalı müdahalesi hakkında açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li İBB yönetimi, Akit Medya Grubu'nun binasını da etkileyen yangına müdahale etmede yetersiz kaldı. Ayrıca yangının olduğu kata değil, alevlerin olmadığı bölgeye su sıkılmasına dair halen açıklama yapılmadı. Bunun yanında, İBB bünyesindeki itfaiye araçlarının yaklaşık 90 tanesinin muayene ücretleri yüksek olduğu gerekçesiyle garajlarda bekletildiği ortaya çıktı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu hususlar masaya yatırıldı.

Özellikle itfaiye ekiplerinin müdahalesine dair açıklama yapılması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Medyaya sirayet eden bazı haberler var. İtfaiye araçlarının 90 kadarının muayene ücretlerinin yüksek olması nedeniyle garajlarda bekletildiğine yönelik iddialar var.

Medyayı fonlayan bir İBB'den söz ediyoruz. İBB'nin imkanlarını 3-5 gazeteye aktaran bir belediyeden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin bütçesinden daha yüksek bir parayı medyaya akıttılar. Ama itfaiye araçlarını ödeyemiyorlar.
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İtfaiye uzmanları çıkıp bizlere bir bilgilendirme yapmak zorundalar. Beşinci kattaki alevlere üçüncü kattaki suyun ne faydası olacak, bunu izah etmeleri lazım.

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