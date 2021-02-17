Alevler arasında kalan ev küle döndü
Manisa'da yangınlara teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Karaali Mahallesinde gece saat 03.15’te Recai Kavak’a ait evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında tek katlı ev tamamen yanarken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.
Büyük maddi hasarın meydana geldiği ev tamamen kullanılamaz hale geldi.