'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' diyen provokatörün CHP bağlantısı ifşa oldu!

Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz'un CHP ile olan bağlantısı ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu tespit edilen ve PKK yanlısı paylaşımları ile gündemden düşmeyen Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atmaya devam eden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek iftira kampanyası başlatmıştı.

CHP İLE OLAN BAĞLANTISI İFŞA OLDU

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Evren Barış Yavuz'un CHP ile olan bağlantısı deşifre oldu. "Bayraktar ailesi İsrail'e jet yakıtı satıyor" iddiasıyla gündeme gelen Yavuz, şimdi CHP içindeki bağlantılarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. 44 yaşındaki Yavuz kabul etmese de CHP'li önemli isimlerle sıkı ilişkilere sahip. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i ilk kutlayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkan Yavuz, Çelik'in yanında boy göstermişti.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KAMPANYALARINI YÜRÜTÜYOR

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Haydar Fırat'ın Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda faaliyete geçirdiği "politikyol.com" internet sitesi ve tanıdık birçok isimle çalışan Evren Barış Yavuz, yine Beşiktaş Belediyesi'nin başlattığı "Beşiktaş'ta Suyumuzu Koru" kampanyasını da yürüten isim. CHP'li belediyenin finanse ettiği internet sitesinde görev alan Yavuz'un, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Kadıköy Belediyesi'nde çalıştığı, Beşiktaş Belediyesi'ne iş yaptığı da ortaya çıktı.

SKANDAL YAZININ İKİNCİ BÖLÜMÜ DE ORTAYA ÇIKTI

"Fraksiyon.org" isimli internet sitesinin kurucusu olduğu belirtilen Yavuz, sitede 72 yazıyla en çok yazan yazarlar arasında. Tutuklanmasına neden olan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı kendisinin kaleme almadığını savunan Yavuz'un, söz konusu yazının ikinci bölümünü bile kaleme aldığı ortaya çıktı. "Zalimlerin Devletini ve Dinini Harabeye Çevirecek Alevi İsyanı" başlıklı ikinci yazı da "İlk yazı olan 'Neden Alevilerin Bir PKK'sı Olmalıydı' ile açtığım cümleyi derinleştirmek için yeniden aynı yerden açıyorum faslı" diye başlıyor.

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"BÖYLE BİR HAREKETİN İNŞA EDİLMEMESİ ALEVİLİĞİN YENİLGİSİ OLACAK"

Yavuz'un bu ikinci yazısında da skandal ifadeler bulunuyor. Alevilerin PKK'sı olması gerektiğini savunan Yavuz'un, ilk yazının devamı niteliğindeki ikinci makalesinde de "Böyle bir hareketin inşa edilmemesi Aleviliğin yenilgisi olacaktır. Bu yenilginin bırakacağı boşluk, kelle kesen, türbe yıkan, kadınları köle pazarlarında satan, altından kurnalarda abdest alıp yoksul işçileri sadaka ile teslim alanların zaferi olacaktır" ifadeleri yer alıyor. Yavuz'un Kadıköy Belediyesi'ne girerken bu makaleleri nedeniyle yoğun eleştirilere uğradığı da öğrenildi.

"İSRAİL'E JET YAKITI SATILDI" İFTİRASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu tespit edilen ve PKK yanlısı paylaşımları ile gündemden düşmeyen Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atmaya devam eden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek iftira kampanyası başlattı.

BAYRAKTAR: İFTİRA YARGIYA TAŞINACAK

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek iddiaların kesinlikle doğru olmadığını açıklayarak yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini açıkladı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

"Terör Örgütü Propagandası, Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından üç kaydı olduğu ortaya çıkan Evren Barış Yavuz, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.