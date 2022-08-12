Aleviler üzerinden oynanacak tek oyun halk oyunlarıdır Emin Çölaşan! Yallah folklor kursuna!

Sözcü adlı gazete olduğu iddia edilen yapının bir tuhaf yazarı Emin Çölaşan, Alevi vatandaşlarımız üzerinden skandal bir yazı kaleme aldı. Alevilik ile islam karşıtlığını özdeşleştiren Çölaşan 'örtünme durumu cemevleri dışında hiç yok' diyerek dolaylı yoldan örtünmedikleri için alevileri övdüğünü sandı. bu skandal sözü ile örtünen milyonlarca sünni-alevi insana ise resmen hakaret etti!

Çölaşan yazısında 'bu memleket yakın geçmişte bazı alevi kıyımlarına tanık oldu' diyerek akıllara 'acaba 1934-1938 yılları arasında CHP döneminde gerçekleştirilen Alevi katliamalrından mı söz ediyor' sorusunu getirdi. Fakat şizofrenvari hareketler eden kalemi, aynı yazı içerisinde alevileri kemalist oldukları iddiasıyla övdü. bu durum bir kez daha alkollü iken köşe yazısı yazılmaması gerektiğini gözler önüne serdi.

'Aleviler üzerinden oynanacak oyunlar' diyerek hükümeti hedef alan Çölaşan ve çarpık ideolojisinin, bu ülkede Aleviler üzerinden oynanacak oyunların üç ayak, lorke, tanzara, iç anadolu Alevileri söz konusu olduğunda ise çiftetelli gibi başlıca oyunlar olabileceğini unuttuğu ve oyun merakını ülkeyi 'Alevilik üzerinden karıştırmak' yerine bir folklor kursuna yazılarak gidermesi gerektiği, bahsi geçen yazıyı okuyanların akıllarına getirdi.