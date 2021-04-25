Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğluna 'soykırım' tepkisi: Bu saate kadar sessiz kalmasını kınıyoruz!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' açıklamasına tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı.

Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na 'sessizlik' tepkisi!

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Biden'ın açıklama yaptığı saatten beri sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. Başkan Özdemir, "Bir alevi yurttaş olarak bu saate kadar sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." dedi.

'Belgeleri açıklarsak ABD ve Avrupa bunun altında kalır'

Başkan Özdemir, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki FETÖ bağlantılı lobilerin çalışması sonucunda durumu bu şekilde değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve Müslüman alemi için çıkışlarını çekemeyenler sayın Cumhurbaşkanımızı seçildiği günden bu yana ona zarar verecek her şeyi yapıyorlar. Buradaki tek amaç sayın Cumhurbaşkanımızın güçlenmesinin ve başarısının engellemesidir. Aksi takdirde 1915 olaylarını tarihçesini bilgi ve belgelerle açıklarsak ABD ve Avrupa ülkeleri bunun altında kalırlar."