Alevi dedesi Haydar Ergülen 'utancı'nı yazdı!

Madımak Oteli'nin altındaki kebapçı dükkanının, yıllarca hem de solcu isimlerin başbakanlığında bile faaliyette olmasından utanmayan Alevi dedesi ve Birgün Yazarı Haydar Ergülen, o oteli kültür merkezi yapan AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini çağırdığı kahvaltıya katılmasından utandığını iddia etti.

Bir dönem Milli Gazete'nin Kültür Sanat sayfasında, sol fraksiyonlara şirinlik yapmasıyla tanınan Hüseyin Akın, Haydar Ergülen'le de bir röportaj yapmış ve daha sonra da bir şiirini Alevi dedesi Haydar Ergülen'e ithaf etmişti. Alevi dedesi Haydar Ergülen in Müslümanlara şirin gösterilme projesi nihayet sona erdi. Halen Milli Gazete'de yazmakta olan Hüseyin Akın'ın iltifatlarla takdim ettiği Ergülen, sonunda maskesini indirdi ve "Şeriat rejimine karşı olan, tam da hilafetin konuşulmaya başlandığı bugünlerde, dinin devlet işlerine karıştırılmasına karşı çıkan, parlamenter sisteme dönülmesini isteyen herkes, her siyasi hareket bunun için bir araya gelir, gelmelidir" çağrısı yaptı.

AK partili belediyelerin kültür etkinliklerinde de eski yıllarda sürekli boy gösteren Haydar Ergülen, halen Birgün gazetesinde yazarlık yapıyor.

Milli Gazete'de kendisine yıllarca yapılan övgülerin hatırına, belki de kendisine hiç oy vermediği bir başbakanın kendisini kahvaltıda ağırlamasının hatırına, dindar insanlara saygılı olması beklenilen Haydar Ergülen'in, Birgün gazetesindeki "Önemsiz günler ve haftalar-10 / Özür Haftası" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Üçümüz de sosyalistiz, farklı sol siyasetlerdeydik gençken. Şimdi pek farkımız kalmadı birbirimizden! Aslında tam da bu minval üzerinden şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün iktidarda olan ve ülkeyi otokrat bir biçimde yöneten yapıyı geçmişte AB’ye girecek diye, Cumhuriyet’in eksiği olan demokrasi belki böylece yavaş yavaş gelişecek diye, Alevi, Kürt, Ermeni, vb. açılımları yapacak diye, savaşa son verip barışı getirecek diye ve elbette cumhuriyet herkes içindir, Türkiye’deki farklılıklar buluşur, ülke zenginleşir diye diye diye, hepimiz değilse de bazılarımız destekledi, destekledik."

Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski yıllarda kahvaltıya davet edilip, ağırlandığını da yazan Ergülen, Madımak Oteli'nin altındaki kebapçının AK Parti öncesinde SHP'li, DSP'li iktidarlar döneminde bile, hatta Bülent Ecevit'in başbakanlığında bile açık olduğunu unutup, kebapçıyı kapatıp, oteli de kültür merkezine çeviren Tayyip Erdoğan'a ise şöyle saldırdı:

"17 Nisan 2010 günü, yani tam 10 yıl önce, sinema, müzik sanatçılarından sonra, edebiyatçılarla da buluşan o zamanın başbakanı mevcut cumhurbaşkanı beni de davet etti kahvaltıya. Çok eleştirildim sonradan, sultanın sofrasından beslenmekle, iktidara destek olmakla, vb. O zaman da gazetelerde yazıldı, ben de sonradan yazdım, toplantıda temel olarak (Aleviler'e yönelik uygulamalar, Madımak’taki otelin utanç müzesi yapılması) gibi birkaç konuyu gündeme getirdim…de ne oldu? Ne olacak, hiçbir şey. Madımak Utanç Müzesi olmadı ama, ben o kahvaltıya katıldığım için utandığımla kaldım."