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Alev topuna döndü! Roma'yı Neron yaktı İstanbul'u Ekrem

Yeniakit Publisher
2023-09-26 14:36:00 -
Alev topuna döndü! Roma'yı Neron yaktı İstanbul'u Ekrem

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda seyir halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs alev alev yandı.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze götürdüğü Muş’tan İstanbul’a dönen 34 BDD 524 plakalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüste yangın çıktı.

Yangını fark eden otobüs sürücüsü otobüsten uzaklaşırken kısa sürede yangın büyüyerek alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcu otobüsünden ise geriye sadece hurda yığını kaldı.

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