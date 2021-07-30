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Gündem 'Alev püskürttüğü ileri sürülen drone' iddiası! EGM'den flaş açıklama
Gündem

'Alev püskürttüğü ileri sürülen drone' iddiası! EGM'den flaş açıklama

Emniyet, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 21:58:00 -

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."

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