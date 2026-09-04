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Yerel Alev alev yandı: Beyşehir'de korkutan yangın!
Yerel

Alev alev yandı: Beyşehir'de korkutan yangın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Alev alev yandı: Beyşehir'de korkutan yangın!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde balyaların tutuşmasıyla çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde bulunan bir tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, yerleşim merkezine yakın bölgede yaşanan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangına ilk müdahale, mahalle muhtarlığına ait gönüllü itfaiye tankeriyle yapıldı. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, vatandaşlar traktörlerle yangın bölgesinin çevresinde çalışma yaparak alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların ortak müdahalesiyle yangının çevredeki yapılara ve diğer alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Saatler süren çalışmaların ardından yangın, çevredeki yapılara ve daha geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle çevrede bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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