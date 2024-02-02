Alev Alatlı'nın yazar olmak isteyen gençlere son vasiyeti!

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar, eğitimci ve Kapodokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, son röportajını Samsun Büyükşehir Belediyesi “Samsun E-Dergi”ye vermişti.

30 Aralık'ta yayımlanan derginin 9'uncu sayısında Alatlı, yazmanın kendisi için ne anlama geldiğini anlatıp yazar olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunmuştu.

Alatlı, röportajında her meslek için emek vermenin çok önemli olduğunu dikkat çekerek şunları söylemişti: “Bazıları belki biraz daha fazla ama yazarlık mutlaka emek istiyor. Benim özelimde ille de anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Paylaşmak istediğim bir dünya görüşüm vardı, anlatamazsam ölecektim sanki! Yaşamak için yazmak zorundaydım. Yazar olmak önce dava gerektiriyor. Okulda, evde, sanatta, edebiyatta bir davanız varsa hiç durmayın yazın. İkincisi disiplin. Masadan kalkmadan çalakalem 15 sayfa yazabildiğiniz gün sizde yazar kumaşı var demektir.”

Kelime dağarcıklarını geliştirmeleri için gençlere tavsiyede bulunan Alatlı, “'Dava' dediğim o tutku var ya, o tutkuyu dünyada gelmiş geçmiş milyonlarca insanla paylaşmışsınızdır. Kimi anlatmıştır, kimi türküsünü söylemiştir, kimi yazmıştır. Bakın bakalım yüzyıllar içinde onlar hangi kelimeleri kullanmışlar. Dağarcık böyle gelişir. Dil böyle gelişir. Kültür böyle gelişir” ifadelerini kullanmıştı.