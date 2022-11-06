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Siyaset Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı
Siyaset

Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yılında düzenlediği 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’ndan konuşan Araştırmacı-Yazar Alev Alatlı, “Cumhurbaşkanına bu açıklaması sonrası bir sürü eleştiri geldi. Çoğunluğu Batı kaynaklı olan bu eleştirileri başta basınımız olmak üzere kimse yeterince tartışmadı. Bu eleştirilerin tarihten gelen önyargılara, köklere dayandığını göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:59:00 -
Alev Alatlı’dan Erdoğan mesajı

Yeni Akit  Ankara

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yılında düzenlediği 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu “İnsanlığın İyiliği İçin Öneriler” isimli yuvarlak masa toplantısıyla sona erdi. Moderatörlüğünü Yusuf Erim’in yaptığı yuvarlak masa toplantısında Araştırmacı-Yazar Alev Alatlı ve Prof. Dr. Nabi Avcı ana konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü hatırlatarak, “Cumhurbaşkanına bu açıklaması sonrası bir sürü eleştiri geldi. Çoğunluğu Batı kaynaklı olan bu eleştirileri başta basınımız olmak üzere kimse yeterince tartışmadı. Bu eleştirilerin tarihten gelen önyargılara, köklere dayandığını göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.

Alev Alatlı: “İnsanlık tarih boyunca hiç değişmedi”

Ana konuşmacılardan Alev Alatlı, “İnsanlığın bir milyon yıllık serüveninde vardığım bir nokta var: ‘İnsanlık değişmedi’ ve bu düşünce beni dehşete düşürüyor. İnsanlar, bunu söylediğimde bana itiraz ediyor. Ancak ilerleme zannedilen şeyler, aslında bir ilerleme değil. Bugün insanoğlunun çektiği acılar, 20. yüzyılda çektiği acılardan daha az değil. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı gibi deneyimlerden gerekli dersleri çıkarmadığımıza inanıyorum” diye konuştu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dediğinde, kendisi için bir sürü yakıştırma yapıldı” ifadelerini kullanan Alatlı, “Cumhurbaşkanına bu açıklaması sonrası bir sürü eleştiri geldi. Çoğunluğu Batı kaynaklı olan bu eleştirileri başta basınımız olmak üzere kimse yeterince tartışmadı. Bu eleştirilerin tarihten gelen önyargılara, köklere dayandığını göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.

“Bildiklerimizin çoğunu unutmak ve bu bilgileri yeniden inşa etmek lazım”

Aslında Doğu-Batı diye bir ayrım olmadığını söyleyen Alatlı, “Sadece aydınlanmanın tezgahından geçip, müthiş bir kibir üreten insanlar var. Bu kibrin insanlığı perişan ettiğine ve iletişime zarar verdiğine inanıyorum. Pek çoğumuz bazı kavramların ve kelimelerin arkasına sığınıyoruz. Bizler bu kavramları bir türlü ele alamıyoruz. Akademik tembelliğimiz dağları aştı. Bildiklerimizin çoğunu unutmak ve bu bilgileri yeniden inşa etmek lazım” dedi.

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