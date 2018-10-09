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Alev Alatlı ve Orhan Gencebay'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 ayrı kurula atanan isimler arasında en dikkat çeken Orhan Gencebay ve Alev Alatlı oldu.

09 Ekim 2018 Salı 08:41
Alev Alatlı ve Orhan Gencebay'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç de bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 08:41
  1. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullar
  2. alev alatlı
  3. orhan gencebay

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