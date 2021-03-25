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Gündem Alev Alatlı 'Osmanlı' paylaşımı üzerinden laikçilerin lincine uğradı
Gündem

Alev Alatlı 'Osmanlı' paylaşımı üzerinden laikçilerin lincine uğradı

Sosyal medya hesabından “Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu." diyen Alev Alatlı, laikçilerin lincine uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 00:18:00 -
Alev Alatlı 'Osmanlı' paylaşımı üzerinden laikçilerin lincine uğradı

yeniakit.com.tr

Yazar Alev Alatlı, Osmanlı Devleti’ne dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla laikçilerin lincine uğradı.

Yazar Alev Alatlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı medeniyetinin bugün dünyaya hakim olmuş olsaydı durumun daha farklı olacağına dikkat çekti.

"Osmanlı medeniyeti hakim olsaydı dünyada durum farklı olurdu"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Alatlı, “Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı.” ifadelerini kullandı.

Laikçiler linç etti

Osmanlı'ya dair övgü paylaşımını lince tutan laikçiler, hem Alatlı'ya hem de Osmanlı Devleti'ne hakaretlerde bulundu.

 

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