Alev Alatlı 'Osmanlı' paylaşımı üzerinden laikçilerin lincine uğradı

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Yazar Alev Alatlı, Osmanlı Devleti’ne dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla laikçilerin lincine uğradı.

Yazar Alev Alatlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı medeniyetinin bugün dünyaya hakim olmuş olsaydı durumun daha farklı olacağına dikkat çekti.

"Osmanlı medeniyeti hakim olsaydı dünyada durum farklı olurdu"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Alatlı, “Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı.” ifadelerini kullandı.

Laikçiler linç etti

Osmanlı'ya dair övgü paylaşımını lince tutan laikçiler, hem Alatlı'ya hem de Osmanlı Devleti'ne hakaretlerde bulundu.