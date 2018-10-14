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Alev alan minibüsün şoförü tarlaya daldı!

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14 Ekim 2018 Pazar 17:34
Alev alan minibüsün şoförü tarlaya daldı!

Hatay’da seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Çıkan dumanlarla birlikte panikleyen sürücü aracıyla tarlaya dalarken, yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Koçören Mahallesi anayolunda Mehmet Kirmit'in kullandığı 31 ARM 87 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü, aracının alev almasıyla birlikte panikleyerek direksiyonu tarlaya kırdı. Alevlere teslim olan minibüsün şase yaptığı tahmin edilirken alevler tarladaki otlara da sıçradı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken sürücü Mehmet Kirmit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:34
  1. Hatay

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