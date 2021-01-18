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Eğitim ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih
Eğitim

ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih

ALES/2 ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM, aralık ayında yapılması gereken sınavları erteledi. Söz konusu sınavlara girecek olan adaylar yeni tarihin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, ALES ne zaman? Ertelenen sınavların tarihleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:06:00 -
ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih

Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını olumsuz etkilemedi. Salgından eğitim de bir hayli etkilendi. Uzaktan eğitim devam ederken hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de ÖSYM aralık ayında yapılmasını planladıkları sınavları erteledi. Peki, ALES ne zaman ÖSYM açıklama? ALES/2 yeni tarihi

ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih

ÖSYM aralık ayında yapılması planlanan ALES, YÖKDİL ve KPSS DHBT sınavlarını erteledi. Söz konusu sınavlara hazırlanan adaylar sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM’den beklenene açıklama geldi. 

ALES/2 21 Şubat 2021’de yapılacak.

YÖKDİL 28 Şubat 2021’de yapılacak.

KPSS DHBT 11 Nisan 2021’de yapılacak

 

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DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?

Eğitim

DGS 2021 ne zaman? | 2021 DGS başvuruları ne zaman?

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