Ertelenen ALES ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını olumsuz etkilemedi. Salgından eğitim de bir hayli etkilendi. Uzaktan eğitim devam ederken hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de ÖSYM aralık ayında yapılmasını planladıkları sınavları erteledi. Peki, ALES ne zaman ÖSYM açıklama? ALES/2 yeni tarihi

ALES/2 ne zaman? ALES/2 yeni tarih

ÖSYM aralık ayında yapılması planlanan ALES, YÖKDİL ve KPSS DHBT sınavlarını erteledi. Söz konusu sınavlara hazırlanan adaylar sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM’den beklenene açıklama geldi.

ALES/2 21 Şubat 2021’de yapılacak.

YÖKDİL 28 Şubat 2021’de yapılacak.

KPSS DHBT 11 Nisan 2021’de yapılacak