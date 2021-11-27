Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Kasım’da yapıldı. Sınava giren adaylar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Kasım’da gerçekleşen sınavın soru ve cevap anahtarının bir bölümü erişe açıldı. ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar soru ve cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler.

Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ALES/3 sonuçları 16 Aralık 2021’de ilan edilecek.