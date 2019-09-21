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ALES nedir? ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? | 2019 ALES 2 ne zaman saat kaçta?

22 Eylül tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı için giriş belgeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecekler. ALES 2 ne zaman saat kaçta? ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? 2019 ALES 2 ne zaman saat kaçta? İşte ALES sınavına ilişkin merak edilen detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:30
ALES nedir? ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? | 2019 ALES 2 ne zaman saat kaçta?

22 Eylül tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı için giriş belgeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecekler. ALES 2 ne zaman saat kaçta? ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, ALES çıkmış sorular yayınlandı mı? 2019 ALES 2 ne zaman saat kaçta? İşte ALES sınavına ilişkin merak edilen detaylar...

ALES 2 ne zaman saat kaçta?

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek. 10:15'te başlayacak olan ALES/2 sınavında 10:00'dan sonra adaylar sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.

ALES çıkmış sorular yayınlandı mı?

ALES Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ALES nedir?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, 

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır. 

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

ALES sınavına kimler girebilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:30
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