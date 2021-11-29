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Eğitim ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES-3sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Kasım’da gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:12:00 -
ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES 3 sonuçları açıklandı mı?

ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 21 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınavın hemen ardından soru ve cevap anahtarının bir bölümü erişe açıldı. ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar soru ve cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler.

Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. ALES/3 sonuçları 16 Aralık 2021’de ilan edilecek.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

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