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Eğitim ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuç ekranı | Aralık ayında yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan tedbirlerin ardından ALES/2 31 Şubat Pazar günü yapıldı. ALES’e girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 01:12:00 -
ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? Koranavirüs salgını sebebiyle ÖSYM, aralık ayında gerçekleşmesi gereken sınavları ileri bir tarihe erteledi. Bu sebeple ALES/2 21 Şubat 2021'de yapıldı. 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleşen ALES'e giren adaylar 150 dakikalık sınav maratonunun ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASYM, ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı. Ancak sınav sonuçlarının mart ayında açıklanması bekleniyor.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.  Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ÖSYM 2021 sınav takvimi

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini ocak ayında duyurdu. Buna göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

 

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