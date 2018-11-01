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Alerjik deri testi nasıl uygulanır?

Hastanın nelere alerjisinin olduğunu anlamak için alerji deri testi yapılır. Bu test mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.

01 Kasım 2018 Perşembe 22:14
Alerjik deri testi nasıl uygulanır?

Alerjik deri testi ciltte ve deride oluşan alerjik durumları saptaman için yapılır. Hastanın alerjiyle ilgili geçmişine bakılarak uygun bir tedavi yöntemi izlenmektedir. Alerjik deri testi ile birlikte sadece deri değil, solunumda oluşan alerjiyi de göstermektedir. Sizde bu sorunların olduğundan şüphe ediyorsanız, hemen bir uzmana görünmenizde fayda var.

Alerji testi kesinlikle bir uzman tarafından istenmeli ve değerlendirilmedir. Polen alerjisi, gıda alerjisi, astım, havadaki tozlara karşı olan alerji durumlarında deri testi yapılmaktadır. Deri testi yapılmadan önce hastanın yaşına, kullandığı ilaçlara ve alerjik öyküsüne dikkat edilmelidir. ”Skin Prick” Test diye bilinen alerjik deri testi kol üzerine yapılır. Deri testi sonucu ile birlikte oluşmuş olan alerjik durum daha kolay tespit edilir ve tedavi buna göre bir yol izlenir. Alerjik deri testi bir uzman kontrolü altında yapılır.

Deri testi sırasında alerjik reaksiyona sebep olacak maddelerin birçoğunun tespiti için deride ufak bir delik açılır ve kol bölgesine uygulanır. Hasta herhangi bir ağrı yada acı hissetmez. Alerjen madde oluşturulan deliğe damlatılır ve deriye geçmesi beklenir. İlk olarak histamin verilerek alerjik tepki ortaya çıkartılır. Daha sonra gliserin verilerek bu maddeye olan alerji tespit edilir. Vücut madde verildikten sonra herhangi bir reaksiyona geçiyorsa bu alerji olabileceğini göstermektedir. Cilt yüzeyine ve deri altına uygulanan maddelerle alerji tespiti sağlanır.

Test süresi kişiden ve test çeşidine göre değiştiği gibi maksimum bir saate süren alerji testleri olabildiği gibi 15 dakika da yapılan testler de vardır.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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