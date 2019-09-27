Alemdar’dan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun ziyareti Konya’nın önde gelen gazetecilerinden Adem Alemdar, Akit Medya’ya ziyarette bulundu.

Haber Merkezi Konya’nın önde gelen gazetecilerinden Adem Alemdar, Akit Medya’ya ziyarette bulundu. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olan ve aynı zamanda gazetemizin Konya Temsilciliği görevini yürüten Adem Alemdar, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü. Alemdar, sıhhi rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören ve sağlığına kavuşan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karahasanoğlu, Alemdar’a teşekkür etti.

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