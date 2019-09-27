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Alemdar’dan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Konya’nın önde gelen gazetecilerinden Adem Alemdar, Akit Medya’ya ziyarette bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 10:24
Alemdar’dan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

 Haber Merkezi 

Konya’nın önde gelen gazetecilerinden Adem Alemdar, Akit Medya’ya ziyarette bulundu. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olan ve aynı zamanda gazetemizin Konya Temsilciliği görevini yürüten Adem Alemdar, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü. Alemdar, sıhhi rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören ve sağlığına kavuşan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karahasanoğlu, Alemdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:24
  1. Konya
  2. Adem Alemdar
  3. Akit Medya
  4. Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu

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