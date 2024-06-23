‘Aldır onu aldır’ talimatı! Ekrem'in adamı polisliğe soyundu
İstanbul Adalar'da bir grup vatandaş, İETT tarafından ilçe trafiğine yasa dışı olarak sokulmasını protesto etti.
Protestoda CHP'liler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT Metrobüs ve Elektrikli Ulaşım Dairesi'nin Başkanı Ali Tuğrul Küçükalioğlu, bir emniyet amiri edasıyla vatandaşlara hitap edince sosyal medyada gündem oldu.
CHP'li Küçükalioğlu, protestodaki tartışmada yanındakilere, "aldır onu" diye talimat veriyor.
Ali Tuğrul Küçükalioğlu'nun görüntüsüne tepki yağdı.
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