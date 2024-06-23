  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya ‘Aldır onu aldır’ talimatı! Ekrem'in adamı polisliğe soyundu
Sosyal Medya

‘Aldır onu aldır’ talimatı! Ekrem'in adamı polisliğe soyundu

Yeniakit Publisher
2024-06-23 23:41:00 - 2024-06-24 00:04:11

İstanbul Adalar'da bir grup vatandaş, İETT tarafından ilçe trafiğine yasa dışı olarak sokulmasını protesto etti.

Protestoda CHP'liler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT Metrobüs ve Elektrikli Ulaşım Dairesi'nin Başkanı Ali Tuğrul Küçükalioğlu, bir emniyet amiri edasıyla vatandaşlara hitap edince sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Küçükalioğlu, protestodaki tartışmada yanındakilere, "aldır onu" diye talimat veriyor.

Ali Tuğrul Küçükalioğlu'nun görüntüsüne tepki yağdı.

Beceriksizliğin itirafı İETT raporunda! İstanbul’da toplu ulaşım can çekişiyor
Beceriksizliğin itirafı İETT raporunda! İstanbul’da toplu ulaşım can çekişiyor

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beceriksizliğin itirafı İETT raporunda! İstanbul’da toplu ulaşım can çekişiyor

Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor
Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor

Gündem

Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor
İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

Gündem

İETT otobüsü yanıyor vatandaşlar söndürüyor! 16 Milyon Ekrem için çalışıyor

İETT'de gelinen son nokta! Kapısı halatla bağlanan otobüste karanlık sefer
İETT'de gelinen son nokta! Kapısı halatla bağlanan otobüste karanlık sefer

Sosyal Medya

İETT'de gelinen son nokta! Kapısı halatla bağlanan otobüste karanlık sefer

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23