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Aktüel Aldıkları Ödülleri Gazze'ye Bağışladılar
Aktüel

Aldıkları Ödülleri Gazze'ye Bağışladılar

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:49:00 - 2024-06-09 20:53:01

Kudüs'ün önemini vurgulamak ve Kudüs bilincini artırmak amacıyla Davet ve Kardeşlik Vakfı Gençliği’nin, Türkiye genelinde düzenlediği "Kudüs Bilgi Yarışması"nın ödül töreninde, ödül alan öğrencilerden anlamlı bir bağış geldi.

Yarışmada dereceye giren çocuklar, aldıkları ödülleri Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne bağışlayarak Gazzeli kardeşlerine destek olmayı tercih ettiler. Yarışmada başarılı olan Hatice Kübra Savaş, Yahya Arslan, Muhammet Said Tadik ve Nüveren Yiğit Özkılıç, kazandıkları altınları Gazze’ye ulaştırılmak üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne bağışladı.

Yedi Başak Dernek Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu minik kardeşlerimi tebrik ediyorum ve gözlerinden öpüyorum. Bu güzel çocukları yetiştiren ailelerine ve emeği geçen hocalarına ve Davet ve Kardeşlik Vakfı ailesine çok teşekkür ediyorum. Onların bu anlamlı hareketi, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri."

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