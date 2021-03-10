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Siyaset Aldıkları bir avuç oyu da kaybedecekler... Lütfü Türkkan'dan İYİ Parti itirafı
Siyaset

Aldıkları bir avuç oyu da kaybedecekler... Lütfü Türkkan'dan İYİ Parti itirafı

İYİ Partili Lütfü Türkkan, partisinin hiçbir tecrübesinin olmadığını, siyasette henüz yeni olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:04:00 -
Aldıkları bir avuç oyu da kaybedecekler... Lütfü Türkkan'dan İYİ Parti itirafı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün gece KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk oldu. Gazeteci Uğur Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması sonrası İyi Partililerin tepkilerini sordu.

Dündar, Türkkan'a sorusunda "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet sonrası Cumhur İttifakı'nın nasıl yorumlayacağı az çok belliydi. Ve bunu Millet İttifakı'nı zayıflatmak için kullanacakları ortadaydı. Ancak sayın Meral Akşener, çok zekice bir cevap vererek o kurguyu bozdu. Acaba İyi Parti'de böyle durumlarda bazı seslerin çıkmasını öneleyip, Akşener'in açıklamasına kadar beklemek mümkün olamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Türkkan ise, İyi Parti'nin henüz 2,5 yıldır Meclis'te olduğunu ve parti olarak tecrübesiz olduklarını ifade ederek şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyorlar bu biraz da siyasi sorumluluk bilinciyle de alakalı. Geliştikçe bu biraz daha oturacak. Takdir edersiniz ki 2.5 yıldır Meclis'teyiz. Bu biraz da tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Hiçbir arkadaşımız partinin genel gidişine zarar verme niyetiyle beyanı yoktur"

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