Aldığın destekler, verdiğin ihaleler, yaptığın atamalar proje olduğunun ispatı Bal gibi de Koç’un adamısın Ekrem!

Zekeriya Say İstanbul

Adaylık sürecinde Koç Grubunun tahsis ettiği ultra lüks jetle Anadolu’yu turlayan, göreve gelir gelmez İBB’nin Saraçhane’deki binasında Holding yöneticilerini ağırlayan, İBB’deki önemli mevkilere Koç’tan transfer ettiği isimleri yerleştiren, Metrobüs alımından araç kiralamaya, akaryakıt temininden bayramlık çikolataya kadar çok sayıda ihaleyi Koç Topluluğu’na ait şirketlere paslayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adeta İstanbul’un bütçesini Koç ailesinin emrine veriyor.

Diyet borcu öde öde bitmedi

CHP’li İmamoğlu’nun, Koç ailesiyle nasıl bir diyet ilişkisi içerisinde olduğunu gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

İmamoğlu, seçim seyahatlerinde Koç Holding’e ait “Setair” şirketinin TC-RMK kuyruk tescilli Falcon 7X tipi üç motorlu özel jetini kullandı. Şaibeli seçimin ardından İBB koltuğuna oturan İmamoğlu’nu 6 Mayıs’ta ziyaret eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 16 Temmuz’da ikinci kez tebrik ziyaretinde bulundu. Koç’a ait Tüpraş’ın Genel Müdürlüğü’nü yürüten Yavuz Erkut, seçimlerin ardından İBB Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yardımcılığına ise yine Tüpraş’tan Mehmet Murat Kalkanlı atandı. İmamoğlu, 5 milyar lira cirosu olan İGDAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Koç Üniversitesi’nden Zeynep Neyza Akçabay’ı seçti.

Metrobüs de çikolata da Koç’tan

İETT Genel Müdürlüğü tarafından 2021’de açılan 100 adetlik metrobüs alım ihalesi de yine adrese teslim şekilde Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar’a paslandı. Geçtiğimiz ay 20 adetlik ilk teslimatı gerçekleştirilen metrobüsler, henüz ilk haftasında arıza vererek yollarda kaldı. ‘Belediyede ‘araç fazlası var’ söylemlerine rağmen göreve geldikten sonra peşi sıra araç kiralama ihaleleri düzenleyen İmamoğlu, toplamda 21 milyonu bulan 3 ihaleyi Otokoç firmasına verildi. İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nca 05 Şubat 2020’de gerçekleştirilen “70 milyon litre motorin alımı” ihalesi ile 26 Mart 2021’de gerçekleştirilen “20 milyon litre motorin alımı” ihalesi yine Koç’a ait Opet şirketine paslandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile protokol imzalayan İmamoğlu, Koç Müzesinde sergilenen Fenerbahçe Vapuru’nun tüm bakım ve onarımını üstlendi. İmamoğlu, bayram çikolatasını bile yine Koç’un Divan Pastanesi’ne yaptırdı.

Proje olduğunu inkar edemiyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Gazeteci Cengiz Alçayır, şu değerlendirmede bulundu: “İmamoğlu bal gibi bir Koç projesi. Bunu kendisi de biliyor. Toplumdaki kanaat da Koç projesi olduğu yönünde. Bunu inkâr edemediği için şimdi avantaja çevirmeye çalışıyor. Kamuoyu bundan rahatsızlık duymasında diye de gizli bir şekilde bağlılığını göstermeye çalışıyor. Koç’un nimetleriyle, onların açtığı yoldan belediye başkanı oldu. İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a dilediği her şeyi söyleyebilir. Söyleyebiliyorsa, otobüs ihalelerini, kiralık araç ihalelerini verdiği, ‘Boji’ adlı köpeği hediye ettiği Ömer Koç’a bir şey söylesin. Seçildiğinin ilk aylarında İmamoğlu’na eşarp hediye eden Koç ailesi, İBB Başkanı’nın başını bağlamış vaziyette. İmamoğlu eğer Koç’un projesi değilse, 100 tane metrobüsün alım ihalesini Koç’a göre düzenlemezdi. Kiralık araçları onlardan alırken de, taksicilere, araç değiştirmede gösterdiği özelliklerle Koç’un araçlarını tanımlarken de Koç’un adamıydı.

Spordan rant devşirme derdinde

Arkasından Koç’u çekin, arkasında hiçbir şey kalmaz. Çünkü onun sırtını dayadığı tek duvar onlar. Koçlar çıkıp, ‘İmamoğlu yalan söylüyor hâlâ bizim adamımız’ demezler ama gerçek bu. Mağduriyeti kendisi için avantaj gibi göstermeye çalışıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında malzeme olan İmamoğlu, siyaseti kullanarak hem kulüpleri yıpratıyor hem de kendisine güç kazandırmaya çalışıyor. İmamoğlu’nun geçmişte, ‘Ben Trabzonlu değilim, sadece orada doğdum’ şeklinde beyanatı var. İmamoğlu canı isterse Trabzonlu, canı isterse Beylikdüzülü oluyor. Yağmur nereye yağsa tarlasını oraya taşıyor.”