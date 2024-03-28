  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulmetmediği kimse yok! İstanbul'un püsküllü belası... Herkes isyanda, herkes mutsuz...

'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Bu kadar gaza tüp bile dayanmaz! Seçimlere saatler kala Özgür Özel uçuşa geçti

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Son seçim anketi yayımlandı! CHP elindeki büyükşehri büyük farkla AK Parti'ye kaybediyor

‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası

ABD’den şaka gibi açıklama: ‘Gazze’deki geçici limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak’

CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır
Dünya Aldığı TESLA aracın 2. El fiyatını gören adam şok oldu! TESLA alırken bir kere daha düşünün
Dünya

Aldığı TESLA aracın 2. El fiyatını gören adam şok oldu! TESLA alırken bir kere daha düşünün

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:23:00 -
Aldığı TESLA aracın 2. El fiyatını gören adam şok oldu! TESLA alırken bir kere daha düşünün

Amerika’da bir vatandaş 2022 yılında sıfır TESLA MODEL Y araç satın aldı. Aldığında 72 bin dolar ödeyen vatandaş aracını takasla yeniletmek isteyince şok oldu.

Amerika’da bir vatandaş 2022 yılında 72 bin dolara aldığı TESLA MODEL Y aracının takas fiyatını görünce şok oldu. TESLA bayisine gidip takasla aracını sıfır model TESLA ile değiştirmek isteyen adama TESLA firması sadece 24 bin 300 dolar önerdi.

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Devon Loerop, yaşadığı deneyimi sosyal medyada paylaştı.

"Trade in vehicle" ifadesi Türkçe'de genellikle "takas aracı" olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir aracın alım satım işlemi sırasında eski aracın yeni araçla değiştirilmesini ifade eder. Örneğin, bir kişi eski aracını bir otomobil bayisine takas aracı olarak sunabilir ve bu aracın değeri, yeni bir araç satın alımında ödeme yapılmasında kullanılabilir.

Meydan boş değil! Xiaomi’den Tesla'yı ürküten performans
Meydan boş değil! Xiaomi’den Tesla'yı ürküten performans

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meydan boş değil! Xiaomi’den Tesla'yı ürküten performans

Türkiye’ye giriş yaptı! Performans ve güç için tasarlandı! Onun adı Tesla katili!
Türkiye’ye giriş yaptı! Performans ve güç için tasarlandı! Onun adı Tesla katili!

Otomotiv

Türkiye’ye giriş yaptı! Performans ve güç için tasarlandı! Onun adı Tesla katili!

Tesla'nın o modelinde roket teknolojileri olacak!
Tesla'nın o modelinde roket teknolojileri olacak!

Otomotiv

Tesla'nın o modelinde roket teknolojileri olacak!

Xiaomi: Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor!
Xiaomi: Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor!

Otomotiv

Xiaomi: Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23