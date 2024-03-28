Aldığı TESLA aracın 2. El fiyatını gören adam şok oldu! TESLA alırken bir kere daha düşünün

Amerika’da bir vatandaş 2022 yılında 72 bin dolara aldığı TESLA MODEL Y aracının takas fiyatını görünce şok oldu. TESLA bayisine gidip takasla aracını sıfır model TESLA ile değiştirmek isteyen adama TESLA firması sadece 24 bin 300 dolar önerdi.

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Devon Loerop, yaşadığı deneyimi sosyal medyada paylaştı.

"Trade in vehicle" ifadesi Türkçe'de genellikle "takas aracı" olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir aracın alım satım işlemi sırasında eski aracın yeni araçla değiştirilmesini ifade eder. Örneğin, bir kişi eski aracını bir otomobil bayisine takas aracı olarak sunabilir ve bu aracın değeri, yeni bir araç satın alımında ödeme yapılmasında kullanılabilir.