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Aldı başını gidiyor! Aç kapa cezaları zamlandı

Bazı şirketlerin ‘Aç-Kapa Cezası’ adı altında aldığı miktarlar aldı başını gidiyor. Faturanın geç ödenmesi nedeniyle kapatılan hizmetin yeniden açılası elektrikte 33,8 liraya çıkartıldı. GSM şirketlerinin yaklaşık 25 liralık söz konusu cezalarını yeni yılda artırıp artırmayacağı merak ediliyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 06:30
Aldı başını gidiyor! Aç kapa cezaları zamlandı

Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında arttırıldı. Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri de yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.,

Elektrikte en düşük açma kapama bedeli 33 lira

EPDK, tarafından belirlenen ve 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 liraya çıkarıldı. İstanbul Avrupa Yakası dağıtım işini yapan Boğaziçi Elektrik, şu anda borçtan kaynaklı açma kapama cezasını faturalara 30 lira olarak yansıtıyor.

Telefon, internet ve doğal gaz faturalarının zamanında ödenmemesi durumunda hizmet sağlayıcı şirketlerce uygulanan açma kapama cezalarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Abonelerin bulunduğu adrese gitmeyip şirket merkezinden otomatik olarak sistemden yapıla açma kapama işleminin şirketlere hiçbir maliyeti olmadığı biliniyor.

Cep telefonu operatörlerinde ise açma kapatma bedeli 25 TL.Yeni yılda bu bedellerin ne kadar artacağı merak ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:30
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