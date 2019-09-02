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Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti

Alçaklıkta yarışan haberleriyle gündeme gelmeye devam eden İslam düşmanı Odatv, son olarak Namaz etkinliğini hedef aldı. Terör örgütü PKK'nın dinsizliği yaymasına tek söz etmeyen Odatv, Müslüman çocuklara dini vecibelerini öğreten Müslümanları terörist ilan etti. Operasyonel sitenin haberi, eski Türkiye'de namaz ve başörtüsü düşmanı haberleriyle İslam'a savaş açan Uğur Dündar'ı akıllara getirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 02:18
Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin bir kaç büyükşehir belediyesini almasıyla şımaran ve eski alışkanlıkları tekrar nükseden İslam düşmanı Laikçi çevreler, Müslümanları baskı altına alma çabasına tekrar başladı.

Sobacıoğlu Soner Yalçın'ın güttüğü karanlık Odatv adlı site, alçak bir habere imza atarak namaz kılan çocukları 'eski Türkiye artıkları'nın 'şok şok şok' haberciliği yaparak hedef gösterdi. 

Namaz kılmak suçmuş gibi hedef gösterdi

Namaz kılan çocukları gerilim müziğiyle hedef gösteren Uğur Dündar'ı aratmaya operasyonel site, "Yıl: 2019 Yer: Türkiye" başlığıyla sanki namaz kılmak suçmuş gibi haber yaptı.

Müslümanları 'terörist' ilan ettiler

Terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan propagandası Yalçın Küçük ile iş pişiren Soner Yalçın'ın sitesinin Müslümanları hedef alırken "Terör örgütü Hizbullah’ın siyasi kanadı HÜDA PAR’ın Güneydoğu’da düzenlediği “Hayat Namazla Güzeldir” çalıştayı dün ve bugün gerçekleştirildi." ifadelerinin kullanılması alçaklığın boyutunu gözler önüne serdi.

PKK'nın çocukları anarşist yapmasına dut yemiş bülbül

Teröristbaşı Apo'ya defalarca serbest bırakılmasını isteyen Odatv, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da dinsizliği yayıp anarşiye teşvik etmesine göz yumması dikkat çekti.

'Kudurduk' diyemediler... Tepki çekmişmiş!

Etkinlikte küçük çocuklara sokakta namaz kıldırılması karşısında kuduran Odatv, olayın tepki çektiği iddia etti. Ancak Müslümanlar tarafından takdirle karşılanan etkinlik, laikçileri hoplatması dikkat çekti.

"Çocuklarımızın namaz sevgisi, bir inkılabın muştusudur"

Haberde, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin'in etkinlik hakkında bilgilendirmesine de yer verildi.

Şahin, “Kur'an Nesli Platformu tarafından #Diyarbakır'ın #Sur ilçesinde bulunan Hz Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen #HayatNamazlaGüzeldir etkinliği... Kardeşlerimizin halisane, sebatkar çalışmaları ve çocuklarımızın namaz sevgisi; bir inkılabın muştusudur İnş.” ifadelerini kullandı.

İşte Odatv'nin 'esfele safilin' o haberi:

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 02:18
  1. Diyarbakır
  2. Odatv
  3. namaz
  4. hüdapar

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