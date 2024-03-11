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Dünya Alçaklıklarında sınır yok! Fransa gazetesi Gazzelilerin açlığıyla alay etti
Dünya

Alçaklıklarında sınır yok! Fransa gazetesi Gazzelilerin açlığıyla alay etti

Yeniakit Publisher
2024-03-11 23:25:00 - 2024-03-11 23:33:30
Alçaklıklarında sınır yok! Fransa gazetesi Gazzelilerin açlığıyla alay etti

Fransa gazetesi Liberation, Gazze'de açlıkla baş başa bırakılan Filistinlilerle alçakça alay etti.

Gazze'de 7 Ekim'den beri İsrail tarafından bombalanan sivil halk, açlık kriziyle karşı karşıya.

Öyle ki Gazze Şeridi'nde aralarında bebeklerin de olduğu 27 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Dünya utanılası bu görüntüleri konuşurken, Fransa yayın organı Liberation, açlıkla savaşmak zorunda bırakılan Gazzelilerle alay etme alçaklığına imza attı.

Gazete, Ramazan ayını da hedef aldığı çirkin karikatüründe, Filistinli bir erkeği fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken resmetti. Tasvirde, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli kadının, böcek yemeye çalışan adamın eline vurması yer aldı.
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Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan kişinin eli de çizildi.

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