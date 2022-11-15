Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı

İran haber ajansı IRNA'nın, Taksim İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın teröristin yanında yürüyen iki kadının İsrail ordusunda görevli olduğuna dair dile getirdiği iddialarına İsrail'den doğrulama geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın yaralandığı bombalı saldırı sonrasında İran dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İran: İki kadın İsrail ordusunda çalışıyor

İran haber ajansı IRNA, yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda çalıştığını ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia etti.

İsrail basını iddiayı doğruladı

İsrail haber ajansı Yediot News, kamera kayıtlarında Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin yanında gözüken iki kişinin İsrail vatandaşı Or Atdeji ve Natali Sviessa olduğunu, İsrail ordusunda görev yaptıklarını ve saldırıda zarar görmedikleri açıkladı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist