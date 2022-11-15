  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Gündem

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı

İsrail basını, İran'ın dile getirdiği, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda görevli olduğu iddialarını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:28:00 - 2022-11-15 22:35:31
Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı

İran haber ajansı IRNA'nın, Taksim İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın teröristin yanında yürüyen iki kadının İsrail ordusunda görevli olduğuna dair dile getirdiği iddialarına İsrail'den doğrulama geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın yaralandığı bombalı saldırı sonrasında İran dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İran: İki kadın İsrail ordusunda çalışıyor

İran haber ajansı IRNA, yapılan operasyonla gözaltına alınan teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda çalıştığını ve saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia etti.

İsrail basını iddiayı doğruladı

İsrail haber ajansı Yediot News, kamera kayıtlarında Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin yanında gözüken iki kişinin İsrail vatandaşı Or Atdeji ve Natali Sviessa olduğunu, İsrail ordusunda görev yaptıklarını ve saldırıda zarar görmedikleri açıkladı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist

Bakan Bozdağ'dan patlamayla ilgili açıklama! Dikkat çeken detay
Bakan Bozdağ'dan patlamayla ilgili açıklama! Dikkat çeken detay

Gündem

Bakan Bozdağ'dan patlamayla ilgili açıklama! Dikkat çeken detay

Bakan Koca İstiklal'deki patlamaya ilişkin üzen haberi paylaştı!
Bakan Koca İstiklal'deki patlamaya ilişkin üzen haberi paylaştı!

Gündem

Bakan Koca İstiklal'deki patlamaya ilişkin üzen haberi paylaştı!

Bakan Yanık patlamadan sonra acı haberi duyurdu!
Bakan Yanık patlamadan sonra acı haberi duyurdu!

Gündem

Bakan Yanık patlamadan sonra acı haberi duyurdu!

İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...
İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...

Gündem

İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...

Kılıçdaroğlu Ekim ayında
Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

Siyaset

Kılıçdaroğlu Ekim ayında "Kasım'ı bekleyin" demişti! "Patlamayı mı kastetti?" sorusu gündemde..

Beyoğlu'ndaki patlamadan son anda kurtuldu! Korkunç detayı o turist anlattı
Beyoğlu'ndaki patlamadan son anda kurtuldu! Korkunç detayı o turist anlattı

Gündem

Beyoğlu'ndaki patlamadan son anda kurtuldu! Korkunç detayı o turist anlattı

Patlamayı yaşayan görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: İnsanlar dağıldı, kaos vardı!
Patlamayı yaşayan görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: İnsanlar dağıldı, kaos vardı!

Yaşam

Patlamayı yaşayan görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: İnsanlar dağıldı, kaos vardı!

 

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ

BEN İSRAİL ASKERLERİNİ PROFESYONEL BİLİRDİM...AZ SONRA BOMBA PATLATACAK BİR TERÖRİSTLE GÖRÜNTÜ VERİP KENDİLERİNİ İFŞA EDECEK KADAR AMATÖR OLDUKLARINI-üç ünlem.....işareti koymayı bilmiyorum....o yüzden yazıyla koydum....BU VESİLE İLE ÖĞRENMİŞ OLDUK.....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB....

virman

ne alaka....? neden iran lehine manipülatif spekülatif haber yapılıyor... aksine asıl sanık ülke iran iken... Sayın Aksakallı Binali Yıldırım beyefendiye Azerbaycanda suikast girişiminde bulunan İran değil miydi... Türk Konseyine karşı Ermenistanla birlikte hareket eden İran değil miydi... nereden çıktı bu acem sevicilik haberleri...
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23